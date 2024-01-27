Serkan Özbalta: ''Oyunda Göztepe'den üstündük''

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 8. haftadır yenilmezlik serilerinin devam ettiğini söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da ligde üst sıraları hedeflediğini dile getirdi.



İki takım için de önemli bir maç oynadıklarına işaret eden Özbalta, "Bu maç bize takımızın daha iyi bir noktaya gideceğini gösterdi. Futbolcularım bugün oyunu iki yönüyle oynayabildi. Hafta içinde yaptığımız antrenmanlardaki planları sahaya yansıttık. Oyun anlamında Göztepe takımından daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Daha etkili işler yaptığımızı da söyleyebilirim. O anlamda her şeyiyle beni mutlu etti. Gönül isterdi ki kazanalım." diye konuştu.



Taraftarlarına teşekkür eden Özbalta, "Ligde 8 haftadır kaybetmiyoruz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Kazanma veya kaybetmeme alışkanlığı devam ediyor." ifadelerini kullandı.



