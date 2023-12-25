Serkan Özbalta: ''Oyuncularım fena işler yapmıyor, memnunum''

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, akıl oyunlarının olduğu bir maç oynadıklarını söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce, galip geleceklerini ve kendilerini play-off potasına atacaklarını bildiklerini dile getirdi.



Son 4 maçta 3 galibiyet almış güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Özbalta, "Organize olmasını bilen, oyun felsefesi olan, sahada çalışmaları, kurguları olan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Güzel bir maç oldu. Strateji anlamında da güzel maç oldu. Diğer maçlara baktığınız zaman biraz daha akıl oyunlarının olduğu bir müsabakaydı. Bunu oyuncularımla da paylaştım." dedi.



Göreve geldikten sonraki 6'ncı maçına çıktığını hatırlatan Özbalta, "6. müsabakanın sonunda çok şükür 13 gol attık, 4 gol yedik. 3 müsabakada gol yememişiz. Bu da bizim adımıza çok sevindirici." diye konuştu.



Lig arasında 1 hafta dinlenip, ardından Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarına dikkati çeken Özbalta, "Geldiğimiz noktanın üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım fena işler yapmıyor, memnunum. Mücadele ve bizi dinleme anlamında ilk geldiğimiz günden beri iyi şeyler yapıyorlar. Bunun da devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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