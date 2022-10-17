Serkan Özbalta: 'Oyuncular anın tadını çıkardı'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oynadıkları futboldan seyircisinden esnafına bütün kentin zevk almasını istediklerini söyledi.



Takımla çıktığı ilk müsabakasında galibiyetle tanışan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok özel bir taraftara sahip olduklarını belirtti.



Özbalta, oynanan oyundan seyircisinden yöneticisine, masöründen esnafına bütün Sakarya'nın zevk almasını istediklerini dile getirerek, "Yarın neyin ne olacağını bilemiyoruz çünkü, anın tadını çıkarmak istiyoruz. Bugün oyuncu arkadaşlarım anın tadını çıkardılar." dedi.



Ligde güzel yerlere geleceklerini ancak gerçekçi olunması gerektiğine dikkati çeken Özbalta, "Oyuncu taraftara karşı mahcup olmak istemiyor. Bu da oyuncuyu panik yapar hale, basit isteklerini de yapamaz hale getirebilir. Bence 1-0'dan sonra biraz onu yaşamaya başladık." diye konuştu.



Özbalta, bu panikten dolayı çok güzel pozisyonlar bulabilecekleri yerde hızlıca oynama isteğinin doğduğuna değinerek, "Hızlı güzel ama acele çabamız vardı. İşte o bağlantı kopmaya başlayınca ikinci golü yedik. Ama ondan sonra bırakmama, arzu istek, taraftarın inanması, devreye 2-1 girmemiz... Zaten ikinci yarı bambaşka bir oyun oldu." şeklinde konuştu.





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