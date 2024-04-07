Serkan Özbalta: ''Hak ettiğimiz bir maçtı''

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, pozisyon üstünlüğü anlamında kazanmayı hak ettikleri bir maç oynadıklarını söyledi.



Özbalta, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, istedikleri skoru alma adına maça iyi başladıklarını, erken gelen golün ardından 4 net gol pozisyonu daha bulduklarını bildirdi.



Skora eşitliğin gelmesinin ardından oyunun iki takım arasında gidip geldiğini belirten Özbalta, "Pozisyon üstünlüğü açısından hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı diye düşünüyorum. Gerçekten çok net pozisyonlar vardı ama öbür taraftan da 1-1'den sonra net pozisyonları atamadığımızda bu skorun kabullenebilir bir skor olduğunu kabul edip yolumuza devam etmek zorundayız." dedi.



Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Özbalta, "Çorum Futbol Kulübü çıktığı ilk senesinde hem temaşa, hem oyun anlamında iyi mücadelesi, oyuncuların birbirine olan bağlılığıyla Çorum şehrini, taraftarlarını memnun ediyordur diye düşünüyorum. Play-off hattı içindeyiz. Puan olarak da avantajımız var. Bütün emelimiz puan avantajımızı koruyarak bu hattın içinde kalabilmek. İnşallah bugün gelen taraftarın kat be kat geleceği maçlara daha sağlam hazırlanıp, taleplerine cevap verebilecek konuma gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





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