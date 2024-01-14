Serkan Özbalta: "Git gelli oldu ama güldük"

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, açıklama yaptı.

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Serkan Özbalta: 'Git gelli oldu ama güldük'
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14 Ocak 2024 20:05
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bugün git gelli bir müsabaka yaşadık ama sonunda güldük." dedi.

Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Tuzlaspor'un ligdeki konumundan ötürü maçın kendileri açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Galibiyet serisi için sahaya çıktıklarını belirten Özbalta, "Verimli geçen devre arasındaki kamp sürecinin ardından ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamaktan dolayı mutluyuz. Oyuna iyi başladık. Bugün git gelli bir müsabaka yaşadık ama sonunda güldük. Bir galibiyet daha yazdık hanemize. Yukarıdaki makasın içinde kaldık, grubun içinde kaldık. Bu bizim için son derece mutluluk verici. Bundan sonra her hafta adım adım kazanarak gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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