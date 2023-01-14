Serkan Özbalta: 'Devamlılık sağlamak çok önemli'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe galibiyeti sonrası devre arasında verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.



İlk yarıyı galibiyetle bitirdiklerini hatırlatan Özbalta, şunları söyledi:



"Maç, puan anlamında istediğimiz gibi gitti. Gol yollarında etkili ama fazla gol yiyen bir takımdık. O anlamda hem deplasmanda hem de gol yemeden galibiyet aldık. Bugün bizim için çok değerli bir 3 puan aldık. 2'de 2 yaptık. Bunun devamını sağlamak istiyoruz. Yarın hemen Altınordu maçına motive olmak zorundayız. Yukarıyla ilgili hayallerimiz var. Kazandığımız 3 puandan dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kendilerini geliştirdiklerini bugün gördük. Taraftarlarımıza mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Süreklilik ve devamlılık sağlamak çok önemli. Mücadele gücü ve temposu yüksek oynamak zorundayız."





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