Serkan Özbalta'dan penaltı yorumu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonu konuştu.



Özbalta, "Oyun oynamaya gelmiştik buraya. Kısa bir süre oldu belki ama çok çalışıyoruz. Sistem olmak için çok uzun bir zaman değil belki ama bazı şeyleri kotardığımıza inanıyorum. Moralimizi bozan bir mağlubiyet ama dik durmalıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama Mayıs'a kadar bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Bugün direnç gösterdik. Bir bölüm istediğim gibi olmadı. Beşiktaş o bölümde ikinci golü de bulabilirdi. o coşkuyu gösterdiler. Bazen etkili olduk, son bölümde de pozisyonlarımız vardı. Onlardan birini atsaydık buradan moralli dönerdik"" ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu sorulan genç teknik adam, "Son dakikadaki pozisyonu net olarak görmedim. Pozisyon beni net olma açısında heyecanlandırmadı. Ekibim ve oyuncuların verilebileceğini söyledi ama daha izlemedim. Hakem arkadaşlarımıza da çok yüklenmemek gerekiyor, bir karar verildi. Belki canımız yandı, net penaltıydı ama bir karar verildi artık. Ama o his bende oluşmadı, kapandı gitti bizim için" dedi.



BASIN TOPLANTISI



Özbalta karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zaman zaman iyi şeyler yaptık, oyunu koparabilirdik ama Beşiktaş üstünlük sağladı." dedi.



Hafta içinde galibiyet için organizasyonlar üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Özbalta, "Beşiktaş geçen hafta özellikle ikinci yarıda oyunu istediği gibi yönlendirememişti. Bize karşı ekstra bir tepki vermelerine olanak sağladı. Zaman zaman iyi şeyler yaptık. Bu maçta da fena mesajlar vermedik. Rakip golden sonra da net pozisyonlar yakaladı, o anlarda şanslıydık." diye konuştu.

Yedikleri golün ardından biraz daha risk aldıklarını kaydeden Özbalta, oyuncularının penaltı beklediği pozisyon konusunda, "En sonunda bir penaltı pozisyonu var. Ben henüz izlemedim. O pozisyon beni heyecanlandırmadı, bende penaltı kanısı oluşmadı ama ekipteki arkadaşlarım ve oyuncularım olabileceğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncu değişikliği sırasında yedek kulübesinde yaşanan tartışmayla ilgili soruyu yanıtlayan Özbalta, şunları söyledi:

"İki oyuncu birden değiştirecektik. Hakem arkadaşlarımız dalgınlıkla tek oyuncuyu soktular. Bu durumda oyuncu değişiklik hakkımızı kullanamama durumda kaldık. Hakemlerin de dalgınlığına geldi. Bu nedenle bir oyuncu değişikliğini yapamadık.



Sahada yabancı-Türk oyuncu sayısı konusunda sıkıntımız yoktu. Hakemler kararsız kaldı ve o yüzden bir değişiklik sonrası oyunu sürdürdü. Mecbur oyuna devam etmek zorunda kaldık."







