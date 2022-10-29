Serkan Özbalta: 'Büyük hatalar yaptık'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altay'a 2-1 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, yedikleri iki golde de hataları olduğunu söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken yedikleri golle maça başladıklarını kaydetti.



İlk golün üzücü ve basit olduğunu, maçta pozisyonlar bulduklarını aktaran Özbalta, "Golü de bulduk ama ofsayt kararı çıktı kısmetimize. İçeriye öyle gidebilsek çok farklı olacak belki. Yediğimiz şok golle devreye 2-0 mağlup girdik." dedi.



Özbalta, Altay'ın tecrübeli futbolcularının bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu maça çok üzüldüm çünkü makasın açılmasını istemiyoruz. Ligin çok başındayız ama yukarıdaki gruptan kopmak istemiyorduk. Biraz daha çalışıp bazı eksiklerimizi düzeltmek zorundayız. Az hata yapanların kazandığı bir oyun. Adanaspor maçında yaptığımız hataları çevirebildik ama bu hafta yaptığımız hataları çeviremedik. O yüzden bu oyunu her bölgesiyle minimum hatayla oynamanız gerekiyor. İki golde de büyük hata yaptık. Küçük hatalar yapmalıyız ki takımı istediğimiz noktaya getirebilelim."





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