Serkan Özbalta: 'Bunun üstesinden gelmeliyiz'

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'a 3-1 kaybeden Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Serkan Özbalta gol yemedikleri uzun bir zamandan sonra yenildiklerini dile getirerek "İki maçta minimum 4 ya da 6 puan almayı hesaplayıp, devre arasında daha huzurlu bir ortamda çalışmak istiyorduk. Buraya kazanmak için geldik. En coşkulu haftalarımızdan biriydi. Odaklanmamız çok iyiydi. Maçın başında yenilen iki golü hiç kimse hesap edemedi. Sonra bir gol atıp onların paniklemesine neden olduk." ifadelerini kullandı.



Pendikspor'un kadro kalitesi ve organizasyon açısından iyi bir takım olduğunu vurgulayan Özbalta, "Golü bulduktan sonra onların paniklemesiyle daha da morallenip, ikinci yarıya çıkarken önce beraberlik sonra galibiyet noktasına geleceğimize inanıyorduk. İlk yarı sonunda iki oyuncu değiştirdik. Yine hesapta olmayan ama penaltı da olmayan bir pozizyonda gol yedik. Tabii insan sinirleniyor. Maçtan sonra izleyince gerçekten bazen gri pozisyonlar olur ama burada enteresan. Yine de biz daha iyi olmalıydık. Daha iyi işler yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Yukarıdaki grubu yakalayacak noktaya gelmeleri içi sıkı çalışmaları gerektiğini kaydeden Özbalta, "Araya girmeden önce son haftamız. Son maçı alıp, yukarıda yer bulup, devre arasında eksiklerimizi giderip, ikinci devrede, içeride-dışarıda seri yakalayan bir takım haline gelmek zorundayız. Yenildik ve bunu kabul etmek, hazmetmek lazım. Bunun üstesinden gelmeliyiz. Son maçta iyi bir skorla ayrılıp, devre arasına sağlıklı bir giriş yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





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