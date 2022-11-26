Serkan Özbalta: 'Berabere bitse daha iyi olacaktı'

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'a 1-0 kaybeden Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta takım savunmasını daha düzenli bir hale getirmeye çalıştıklarını, bu konuda mesafe aldıklarını bildirdi.



Kazanma alışkanlığı edinmeye çalıştıklarını dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:



"Güzel bir müsabaka oldu mu derseniz çok ekstra güzel bir müsabaka olmadı. Pozisyon açısından da zengin olduğuna inanmıyorum. Deplasman takımı olarak sezon başından beri gelen, olumsuz skorlar alan Sakaryaspor'un bu durumunu değiştirmek istiyorduk. O anlamda iyi bir gidişat vardı ama berabere bitseydi bizim için çok daha iyi olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim ilk yarının son haftası bay. Bizim 3 müsabakamız kaldı. Bu müsabakalardan da alabildiğimiz maksimum puanı alıp, devre arasına biraz daha diğer takımlardan bir hafta daha ortamımız olacak. Bazı şeyleri gözden geçirip, Sakaryaspor'u daha da yukarı, insanların özlemle beklediği noktalara doğru götürmeye çalışacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ