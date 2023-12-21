Serkan Özbalta: 'Bence 1-1 adaletli bir skor'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk yarı durgun, ikinci yarı ise biraz daha hareketli ve topa sahip bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.



İlk golü bulduklarını ancak erken gol yiyince devreye beraberlikle girdiklerini aktaran Özbalta, şunları söyledi:



"Takımın ikinci yarıda daha iyi işler yaptığını gördük. Son dört haftada 10 puan güzel ama bugün bazı eksiklerimiz gözüktü. Bazen hedefe giderken bu tarz durgun oynadığınızda, istediklerinizi sahaya yansıtamadığınızda yenilmemek de iyidir. Devre arasındaki direktiflerden sonra oyuncuların verdiği tepki ve olumlu oyun bizi daha mutlu etti. Çünkü bu takımda daha fazlası var. Bence 1-1 adaletli bir skor. Bizim hedefimiz tabii ki yukarıya doğru çıkmak. Her hafta bir basamak daha yukarı çıkmak. Antrenmanlarda yaptığımız organizasyonları daha iyi sahaya yansıtıp, yedili makasın içine kendimizi atmaya çalışıyoruz. Pazartesi zaten kendi sahamızda Boluspor'la devrenin son maçına çıkacağız. Taraftarımıza bir galibiyet hediye ederek devre arasına girmek istiyoruz."





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