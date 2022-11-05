Serkan Özbalta: 'Bazı şeyleri toparlayamıyorsunuz'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Manisa FK-Sakaryaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta müsabakaya eksik oyuncuları göz önünde bulundurarak, klasik oyunlarının dışında format değişikliği ile hazırlandıklarını belirterek, "75 dakika boyunca bu format değişikliği işimize yaradı. Alanları kapatıp, rakibe pozisyon vermedik. 2 tane de net pozisyon yakaladık ama savunmada hata yaptık. Buna söylenecek bir şey yok. Biz hücum ağırlıklı bir oyun oynuyoruz, bunu yaparken de iyi savunma yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Savunmadaki hatalarıyla ilgili hafta içinde yaptıkları çalışmalara oyuncularının hızlı yanıt verdiğini aktaran Özbalta, şunları kaydetti:



"Talihsiz zamandan geçiriyoruz bazen rüzgar tersten esiyor, bazı şeyleri toparlayamıyorsunuz, bu durumlarda çok soğukkanlı durmanız gerekiyor. Bu işin üstesinden gelmek istiyoruz. Gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. Sakaryaspor takımın iyi bir takım, soğukkanlı olmak gerekiyor. "



