Serkan Özbalta: '10 kişi bir puan iyidir'

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özbalta, "Buraya dünkü müsabakaların sonuçlarını öğrenerek geldik. Rakiplerimizin ikisi kazandı, o maçlardan beklentilerimiz vardı ama gerçekleşmedi. Puan farkı biraz açıldı. Bugün mutlak galip gelmemizin bilinciyle sahaya çıktık. Rakibimizin kaliteli bir kadrosu var, ilk yarı bazı şeyler istediğimiz gibi gelişirken, Naderi'nin kırmızı kart görmesi hesaplarımızı altüst etti. Maçtan önce eksik kalırsam ne yapabilirimin planlarını yapıyorsunuz. Kırmızı kart gördüğümüzde Karagümrük orta sahası, bir fazla oyuncuyla atağa rahat çıkabiliyordu. 4-2-3 gibi değil de tam tersini düşünerek çıktım orta sahayı bozmadan, iki kenar ve bir forveti koyarak başladık. Bunda da başarılı olduk. Caner'le geleceklerini ve orta keseceklerini biliyorduk, buna tedbir aldık. Çok gol pozisyonu olmadı, 10 kişi kaldığımız böyle bir deplasmanda 1 puan iyidir." ifadelerini kullandı.



Önlerinde çok önemli gördükleri Yeni Malatyaspor karşılaşmasının olduğunu aktaran Serkan Özbalta, "Malatya için de final maçlarından biri olacak. 10 hafta var ve her hafta, ne olacağı bilinmeyen bir yere doğru gidiyor. Kazanıp, rakiplerin kaybetme ihtimalini değerlendirip 9 hafta kala puan farkını indirmek istiyoruz. 34-36 puan bandında olan takımlar var. Umutla önümüze bakmaya devam ediyoruz, kolay değil, kamuoyu tarafından da işleri zor deniliyor. Peşin bir şeyi kabul etmek istemiyoruz. Kenetlenme adına da bu maç bizim için özel bir maç oldu. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın hemen başlayacağız." şeklinde konuştu.









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