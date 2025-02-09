Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da kendileri açısından ligin yukarısını ilgilendiren bir müsabaka olduğunu aktardı.
Seri galibiyetler alarak cumartesi günü oynayacakları Kocaelispor maçı öncesi ilk 7 içinde kalmak ve yerlerini biraz daha sağlamlaştırmak istediklerini vurgulayan Özbalta, "İyi de oynadık, iyi başladık, iyi devam ettik golü bulduk. Ondan sonraki dakikalarda biraz daha Sakaryaspor oyun üstünlüğünü kurdu ve topu biraz daha eline geçirdi. Sonra defans arkasına yediğimiz top ve 1-1'lik sonuç." diye konuştu.
Özbalta, ikinci yarı başka oyun planına geçmeyi denediklerine dikkati çerek, şunları kaydetti:
"Bu zaten devreye girmeden 6-7 dakika kala da uygulamaya geçirdiğimiz bir oyun planıydı, bu sürede iki tane pozisyona girdik. Yani yapmak istediğimiz uygulamayı aslında yerine getirmişlerdi, buna devam ettik. Devre arasından sonra bunu modifiye ederek devam ettirmek istedik ama istemediğimiz bir gol, takım savunması anlamında yaptığımız bir hata bize çok pahalıya mal oldu. Üzgünüz. Uzun zamandır istikrar sağladığımız ligde en azından 1 puan alabileceğimiz bir müsabakaydı. Üzüntümüz bu yönde. Oyuncularımın mücadelesini tebrik ediyorum. Galibiyet için hem Sakaryaspor'u hem de çok sevdiğim İlker Püren hocayı tebrik ediyorum."
Serkan Özbalta: "1 puan alabilirdik"
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sakaryaspor maçının ardından konuştu.
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da kendileri açısından ligin yukarısını ilgilendiren bir müsabaka olduğunu aktardı.
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