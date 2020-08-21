Serkan Kırıntılı için Beşiktaş açıklaması

Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, Beşiktaş ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Serkan Kırıntılı için Beşiktaş açıklaması
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21 Ağustos 2020 21:54
Tecrübeli bir kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, bu transferin rafa kalktığını söyledi.

Canatar, 35 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un bonservis istediğini kaydederken, Beşiktaş'ın bunun üzerine transferden çekildiğini belirtti ve, "Sergen hoca sezonun son maçı sonrasında tecrübeli bir kaleci istediğini açıkladı, Serkan Kırıntılı da Sergen hoca ile daha önce çalıştı. Açıklamayı görünce aklıma gelen Serkan Kırıntılı oldu. Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'nın sözleşmesinin devam ettiğini öğrendiğinde, bizimle bir görüşmesi olmadı. Konya başkanı ile konuştuk, 'Biz vermeyi düşünmüyoruz, gitmeyi düşünmesi durumunda bir bonservis bedeli olacak' dedi. Başkan karşılık görmedi, Serkan Kırıntılı Pazartesi günü itibariyle Konyaspor'da çalışmalara başlayacak, Beşiktaş diye bir gündemi yok." ifadelerini kullandı.

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