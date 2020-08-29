Serkan Asan'a Süper Lig'den 2 talip

Bordo-mavili ekibin genç yeteneği Serkan Asan A takımla birlikte yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.



Geçen sezon ligde 7 maçta 241 dakika oynayan 21 yaşındaki futbolcu bu yıl daha fazla süre bulacağını düşünüyor. Fiziksel olarak da kendini çok geliştiren genç oyuncuyla ilgili Lille ilddiaları ortaya atılmıştı.



Bu bilgiler doğrulanmazken Süper Lig'den Kayseri ve Denizlispor'un oyuncuya talip olduğu ve durumunu sordurduğu öğrenildi. Yeni sezon yapılanmasında kadroda tutulacağı ifade edilen Serkan Asan ile ilgili gelen tüm tekliflerin reddedildiği gelen bilgiler arasında..



Kaynak:61Saat



