Serkan Asan: "Yayla çocukları kazanacak"

Trabzonspor'un genç oyuncularından Serkan Asan, şampiyonluk vurgusu yaptı. 20 yaşındaki futbolcu "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Serkan Asan: 'Yayla çocukları kazanacak'
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06 Haziran 2020 14:06
Serkan Asan, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı için açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu sezon sonu için; "Yayla çocukları kazanacak" dedi.

Bordo-mavili taraftarlar bu sözlere hayran kaldı.

TS Club'ın da bu ifadeleri kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Serkan Asan bu sezon Trabzonspor, forması ile 20 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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