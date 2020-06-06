Serkan Asan: 'Yayla çocukları kazanacak'

Serkan Asan, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı için açıklamalarda bulundu.Genç oyuncu sezon sonu için; "Yayla çocukları kazanacak" dedi.Bordo-mavili taraftarlar bu sözlere hayran kaldı.TS Club'ın da bu ifadeleri kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.Serkan Asan bu sezon Trabzonspor, forması ile 20 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.