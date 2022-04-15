Serkan Asan: '2010/11'de de şampiyonduk'

Trabzonspor'un sağ beki Serkan Asan, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maç öncesi beIN Sports'a konuştu.



Serkan Asan, "Beklemek, Trabzon'un genelinde biraz sıkıntıdır, sabırsızız. Bir an önce şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Resmileşmesini bekliyoruz. Takım da iyi hazırlandı. Kazanıp, bu hafta netleşmesini istiyoruz. Olmadı gelecek hafta kesin netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Genç sağ bek, "Biz 2010-2011'de de şampiyon olduk ama kupamızı alamadık, o dönem resmileşmemişti. O dönem biz Abdüş ile birlikte oyuncuların önünde çıkıyorduk, Egemen hoca o zaman futbolcuydu. Trabzon'un geneli nasıl şampiyonluğu bekliyorsa, biz de öyle bekliyoruz. İnşallah bir an önce resmileşir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burayı doldurdular yine, inşallah onları galibiyetle mutlu sona ulaştırırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO