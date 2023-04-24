Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, kariyeri boyunca "bir playoff serisinde asla süpürüldüğünü söylemek istemediğini" belirtti.



Timberwolves, geçtiğimiz gece Nuggets'ı uzatmada 114-108 yenerek playoff ilk turunda Nuggets'a karşı seriyi 3-1'e getirmeyi başardı.



Edwards karşılaşmayı 12/27 şut isabetiyle 34 sayı kaydederek bitirmesine rağmen, genel olarak performansını olumsuz eleştirdi:



"Kariyerimde bir seride süpürüldüğümü asla söylemek istemiyorum. Bu yüzden bu gece benim için kesinlikle kişiseldi. Bana sorarsanız berbat oynadım. Üç tane berbat üçlük denedim, pozisyonları berbat değerlendirdim ve neredeyse maçı kaybettiriyordum. Bence o kadar iyi değildim."



Playoff kariyerinde beş kez 30 sayı barajını geçen Edwards, 21 yaşında veya daha gençken bunu başarmış olan LeBron James ve Kobe Bryant gibi isimlere katılmasının pek önemli olmadığını da sözlerine ekledi:



"Bunlar istatistik sadece. O adamların bir sürü şampiyonluğu var ama ben henüz hiçbir şey yapmış değilim. Daha ilk turdan çıkmayı bile başaramadım. O adamlarla anılmak harika, ama benim hala yapmam gereken çok şey var."



Serinin 5. maçı, Çarşamba gecesi oynanacak.





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