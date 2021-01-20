Seri'ye eski takımı Nice de talip oldu

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katma planları yaptığı Jean Michal Seri'ye eski kulübü Nice'in de talip olduğu belirtiliyor.



Fransız kaynaklara göre Seri'nin parladığı kulüp olan Nice'in Fildişili orta sahanın Fulham'daki durumunu takip ettiği ve yeniden eski oyuncusunu kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Henüz resmi teklif yapılmamasına rağmen oyuncunun Nice'e transferinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.



Öte yandan Galatasaray'ın da transfer için çaba sarf ettiği Seri için eski kulübü Porto'nun yanı sıra Benfica'nın da tetikte olduğu daha önce Portekiz basınına yansımıştı.



Jean Michael Seri, Fulham'a 2018 yılında 30 milyon euroya transfer edilmiş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçirmişti. Bu sezon başlarken Seri'yi Premier Lig kadrosuna dahil etmeyen Fulham, Fildişili orta saha oyuncusunu sadece Lig Kupası'nda 2 kez forma şansı vermişti.



