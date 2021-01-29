Seri'ye en yakın kulüp Bordeaux

Jean-Michael Seri transferi için Bordeaux ve Fulham kulüpleri görüşme yaptı. Görüşmeler henüz olumlu sonuçlanmadı ancak oyuncuya en yakın takımın Bordeaux olduğu Fransız basını tarafından belirtiliyor.

Abone Ol
Seri'ye en yakın kulüp Bordeaux
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 03:23
Fransız basını, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Jean-Michael Seri'ye en yakın kulübün Bordeaux olduğunu söyledi.

Aktarılan gelişmelere göre Bordeaux ve Seri'nin kulübü Fulham'ın görüşme gerçekleştirdiği ancak henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Özellikle Fulham'ın oyuncunun ayrılması için ortaya koyduğu şartlar konusunda henüz uzlaşma olmamasına rağmen istenen yeni görüşmede tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, bu sezon sadece EFL Kupası'nda toplam 118 dakika görev alabildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için