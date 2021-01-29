Seri'ye en yakın kulüp Bordeaux

Fransız basını, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Jean-Michael Seri'ye en yakın kulübün Bordeaux olduğunu söyledi.



Aktarılan gelişmelere göre Bordeaux ve Seri'nin kulübü Fulham'ın görüşme gerçekleştirdiği ancak henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Özellikle Fulham'ın oyuncunun ayrılması için ortaya koyduğu şartlar konusunda henüz uzlaşma olmamasına rağmen istenen yeni görüşmede tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, bu sezon sadece EFL Kupası'nda toplam 118 dakika görev alabildi.



