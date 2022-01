Serious Sam: Siberian Mayhem Geliyor

Serious Sam serisi iki senelik bir aradan sonra beşinci oyununun müjdesini verdi. Serinin dördüncü oyunu, kendisinden pek söz ettirmese de oyun severler tarafından beğenilen bir yapım olmuştu. Duyurulan yeni Serious Sam: Siberian Mayhemi Rusya'da aksiyonun bol olduğu bir macerayı konu alıyor. İçinde bolca yeni silahların, araçların ve düşmanların olduğu bir serüven bizleri bekliyor.25 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan oyun, Serious Sam 4 sahipleri için indirimi de beraberinde getirecek.Serious Sam 4'ün dünyasına, Sam Stone'un maceralarındaki bağımsız yeni bir bölüm olan "Siberian Mayhem" e tekrar hoş geldin. Her seferinde Sam'den bir adım önde olan hain General Brand'i yakalama görevinde engin Rus topraklarını katet. Yol uzun ve görülecek çok şey var.Timelock Studio ve Croteam tarafından ortak geliştirilen "Serious Sam: Siberian Mayhem"; unutulmuş hikayeler, keşfedilmemiş yerler ve Sam'in kendine özgü silahlarıyla Mental'ın Horde'una karşı verdiği savaşlarla, tanıdık bir macerada uzun bir deneyim sunuyor. Savaşa katıl, yoldaş!Rusya'nın kalbi Burası devasa, soğuk ve o kadar belirsiz ki uzaylı istilacılar bile kayboluyorlar. Güzel ve tehlikeli bir dünyada geçen, kuzey kutbu kıyılarından, ıssız ormanlara, terk edilmiş köylere ve tüyler ürpertici bir hayalet kasabaya uzanan beş yeni seviyeyi dolaş. Sibirya, istediğin kadar savaşman ve dolaşman için yeterince büyük.Sibirya'da sadece en güçlüler hayatta kalır ve Mental bunu çok iyi biliyor. Aralarında göreceğin hiç aklından geçmeyen en gelişmiş ve korkutucu yaratıklardan bazılarının da olduğu bir dizi yeni düşman ve boss'lar, "Siberian Mayhem"de Horde'a katılıyor.Serious Sam ve düşmanları arasında duran tek bir şey var, o da bir silah. Aralarında efsanevi AK'den deneysel "Perun" arbaletine ve daha nicelerinin olduğu cephanelik dolusu ölümcül yeni silahların keyfini çıkar. Tepeden ölüm mü yağdırmak istiyorsun yoksa 50 tonluk birinci sınıf ateş gücüyle bir mi olmak istiyorsun? Yeni alet ve araçlar, en yıkıcı rüyalarını gerçekleştirmeye için hazır.Tam yolculuk bitti ve daha anlatılacak hikâye kalmadı dediğin anda evren sana ikinci bir şans tanıyor. Tunguska'ya giden yolda Sam'e yardım eden, dışlanmışlardan ve beklenmedik karakterlerden oluşan bir çeteyle tanış. Bu vahşi toprakların sakladığı yeni hikâyeleri ortaya çıkarmak için yan görevleri tamamla. Çevrene dikkat et, dünya sana hiç beklemediğin şeyler söyleyebilir.Sibirya'nın toprakları devasa, ıssız ve sırlarla dolu. Kullanışlı, saçma, garip, tanıdık Nasıl dersen. Hepsini bulabilir misin?