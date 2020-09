Serious Sam 4 sistem gereksinimleri açıklandı!

Oyuncuların bir süredir takipte olduğu Serious Sam 4 oyunu sistem gereksinimleri ile göründü. Oyunun Steam sayfasında belli olan detaylar, oyunu oynayabilmek için ihtiyacımız olan sistemi bizlere gösteriyor. Oyunun sistem gereksinimleri hakkında daha önce bazı fikirler ortaya atılmıştı, ortaya çıkan sonuç bu iddialardan çok farklı değil.



Serious Sam 4 sistem gereksinimleri



Oyunun yayıncısı Devolver Digital ve geliştiricisi Croteam, sistem gereksinimlerini Steam üzerinden paylaştı. Oyunun satın alma sayfasına gittiğinizde istenen sistem gereksinimlerini görebiliyorsunuz. Her geçen yıl oyunların istediği sistem gereksinimi üst seviyelere çıkıyor. Bunun olması oldukça doğal, çünkü oyun motorları gerçekçilik ve oynanış konusunda yol katediyor. Bir açıdan baktığımız zaman gerçekçiliğin artması oyun dünyası için pozitif bir durum.



Oyunun açıklanan sistem gereksinimleri şu şekilde:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4 çekirdekli CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 veya AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 720p 30FPS



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)

İşlemci: 8 çekirdekli CPU @ 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 veya AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Önerilen API'ler DX12 ve Vulkan



Oyun 24 Eylül'de PC ve Stadia için çıkış yapacak.



Kaynak: shiftdelete