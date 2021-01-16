Seri'nin menajerinden transfer açıklaması

Fulham oyuncusu Jean Michel Seri için menajerinden transfer açıklamaları geldi. Oyuncu bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.



Seri, geçtiğimiz sezonu Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak geçirdi.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Seri'nin menajeri Franklin Mala açıklamasında; "Benfica'dan kimseyle konuşmadık ama kulübün ilgisi olduğu biliniyor. Bana göre serinin kesinlikle Fulham'da kalmaması gerekiyor." dedi.



Fulham'da kadro şansı bulamayan Seri, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında toplam 118 dakika süre alabildi.



