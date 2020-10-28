Galatasaray'a dönmesine izin verilmeyen Jean Michel Seri'nin babası ve menajeri Likane Dominique Seri, Fulham kulübüne tepki gösterdi.



Oğlunun Premier Lig kadrosuna alınmamasını eleştiren Baba Seri, kulüp yönetimini sert şekilde eleştirdi.



Michael Seri'nin babası "18 milyon euro bonservis istediler. Koronavirüsün oyuncuların değerlerini nasıl etkilediğini biliyoruz. Ancak fiyat da düşmediler. Galatasaray'a dönüş olasılık dahilindeydi, Ama maalesef olmadı" açıklamasını yaptı.



