Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile eşleşti. İki takım arasındaki 4. Tur maçı 9 Kasım Çarşamba 21.00'de oynanacak. Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, Beşiktaş eşleşmesi hakkında Sporx'e özel değerlendirmelerde bulundu. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Şahin, Beşiktaş'ı elemek istediklerinin altını çizdi.



"KULÜBÜMÜZ KENDİNİ ÇEVİREBİLECEK DÜZEYDE"



Şehir olarak sürdürülebilir bir başarı hedeflediklerini ifade eden Şahin, "Bu başarıyı futbol, voleybol, bisiklet ve güreş branşlarında gösterdiğimizi düşünüyoruz. Her zaman yukarıya oynayan bir takımız. İnsanlarla omuz omuzayız. Birlikteliğe çok önem veriyoruz. Bize verilen emaneti sporcu kardeşlerimizle üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimiz bize sonuna kadar destek oldu ve olmaya da devam ediyor. Mali açıdan kulübümüz kendini çevirebilecek düzeyde. Bu açıdan da teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



"KUPADA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"



Şahin, "Futbolda yerli ve milli üretimin gücünü dünyaya göstermek zorundayız. Futbolcularımız Ziraat Türkiye Kupası'nda azim ve hırsla mücadele edecek. Sahada bunu gösterecektir. Biz futbolumuzun da millileşmesini istiyoruz. Altyapıdan çıkardığımız çocuklarımız var. İçeride oynayan çocuklarımız başarılı olmak istiyor. Avrupa'da oynamış oyuncular da bulunuyor. Kupada gücümüzü sahada göstereceğiz" dedi.



"KENDİMİZİ KÜÇÜMSEMİYORUZ"



Beşiktaş eşleşmesinin önemine dikkati çeken Şahin, "Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Ama kendimizi de küçümsemiyoruz. Neler neler yaptık? Daha fazlasını da yapacağımıza eminiz. Sahada izlenebilir, güzel bir maç olmasını diliyoruz" diye konuştu.



"BÜYÜK TAKIMLAR ANADOLU'DA OYNAMALI"



Kupada seribaşı olmayan takımların sahasında maçların oynanmasının daha anlamlı olacağını ifade eden Şahin, "Büyük takımların Anadolu'daki şehirlere gelmesi gerek. Çünkü farklı bir hava oluşur. Böyle bir sistem oluşturulduğu zaman da bakanlarımızın, yetkililerin de yoğun ilgi göstereceğine eminiz. TFF yetkilileri bize yardımcı olmaya devam ediyor. Başkan ve yöneticiler her konuda yardım ediyor. İletişimimiz de gayet iyi" dedi.



"ERDOĞAN'IN GELECEĞİNİ AVRUPA'DA GÖRÜYORUM"



"Futbol bizim dünyaya bakış açımız. Başarı elde edeceğimize eminim" diyen Şahin, Beşiktaş'tan kiraladıkları Erdoğan Kaya için ise "Erdoğan Kaya'nın Beşiktaş'a karşı oynaması konusunda özel bir madde söz konusu değil. Savaşçı bir oyuncu. Sonuna kadar da mücadele edecek. Beşiktaş maçında hocamız şans verirse elinden gelen mücadeleyi yapar. Erdoğan'ın geleceğini Avrupa'da görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ