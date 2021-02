TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle teknik direktör Suat Kaya için noter tespiti yaptırdığı bildirildi.



Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Süper Lig'deki takımlar dahil olmak üzere maddi anlamda her kulübün yaşadığı sıkıntıları kendilerinin de yaşadığını belirtti.



Serik Belediyespor'da çok olağanüstü bir maddi sıkıntı olmadığını, birçok kulüpten de mali açıdan daha iyi olduklarını savunan Kaçar, "Bir takım sıkıntılarımız var. Onları da çözeceğiz inşallah. Yeni 7-8 transferimiz var. Bazı oyuncularımızı da kadro dışı bıraktık. Ancak futbolda her şey olur. Onlar bizim çocuklarımız, belki affedebiliriz. Yine hedefimiz play-off, yine mücadeleye devam. Yeni transferlerle daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı



Teknik direktör Suat Kaya ile aralarında hukuki bir ihtilaf oluştuğunu, bunu çözemediklerini aktaran Kaçar, "Suat hocanın ayrılması konuşuluyor. Şu anda zaten tesisleri terk etmiş durumda. Antrenmanlara da çıkmıyor. Kendisine de ulaşamıyoruz. Noter, her gün tesislere gelip tespitini de yapıyor. En kötü ihtimalle tek taraflı haklı fesih yapacağız." diye konuştu.



- Suat Kaya: "Hiç kimseye 'Sizinle çalışmayacağım, bırakıyorum' demedim"



Teknik Direktör Suat Kaya ise kulübün ana sponsorluğunu üstlenen Şahin Kırbıyık Holding vasıtasıyla Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe getirildiğini, Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar'ın da bunu onayladığını bildirdi.



Kaya, göreve başlamasından teknik heyetle yaptıkları değerlendirmeler sonucu, bazı futbolcuları "pişmeleri" için başka kulüplere kiralık gönderilmesini istediklerini, ancak bu futbolculardan bazılarının Serikli olması nedeniyle yönetim kurulundan tepki aldıklarını belirtti.



Yöneticilerin tesislere giderek "Biz size burayı bırakmıyoruz. Kendimiz devam edeceğiz." dediğini, bunun üzerine Şahin Kırbıyık ile tesislerden ayrıldıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:



"Hala Antalya'dayım, raporlu olduğum için antrenmanlara çıkmıyorum. Ancak, tesislerden çıktıktan 6 saat sonra eski hocalarını tesise getirdiler. Hiç kimseye 'Sizinle çalışmayacağım, bırakıyorum' demedim. Bırakacak olsam, tek taraflı fesih yapar bırakırım. Beşinci gün sonra kulüp başkanını aradığımda, ona da 'Kulübü bırakıp gidiyorum. Şahin Beyle geldim Şahin Beyle giderim demedim. 'Kulüpte çalışmak istiyorum' diye ifade ettim. Başkan da 'Yanlış anlamışız. Ama şu anda sizinle çalışmak istemiyoruz' diye konuştu. Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini istediğimde tazminat ödemeyi düşünmediklerini söylediler."



Mahkemelik olmamaları için kulüpten bir telefon beklediğini vurgulayan Kaya, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadığını kaydetti.



Kaya, kulüp ile Şahin Kırbıyık Holding arasındaki ihtilaflar nedeniyle arada kendisinin mağdur olduğunu savunarak, "Şu anda 11 futbolcuyu kadro dışı bırakmışlar. Neye dayanarak kadro dışı bıraktılar bilemiyorum. Ancak, çocuklara 7 aydır bir kuruş para ödenmediği için çocuklar da antrenmana çıkmak istemiyor." ifadelerini kullandı.