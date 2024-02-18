Serik Belediyespor'u yıkan ölüm haberi!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'dan gelen acı haberle sarsıldı.Kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun vefat ettiğini duyurdu."Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."Serik Belediyespor'un ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Mümin Talip Pazarlı için paylaşım geldi.TFF'den yapılan açıklamada,denildi.