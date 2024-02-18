Serik Belediyespor'u yıkan ölüm haberi!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'dan gelen acı haberle sarsıldı.
Kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun vefat ettiğini duyurdu.
Serik Belediyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."
TFF'DEN PAYLAŞIM
Serik Belediyespor'un ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Mümin Talip Pazarlı için paylaşım geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Mümin Talip Pazarlı'yı Kaybettik. TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübü'nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun vefat ettiğini duyurdu.
Serik Belediyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."
TFF'DEN PAYLAŞIM
Serik Belediyespor'un ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Mümin Talip Pazarlı için paylaşım geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Mümin Talip Pazarlı'yı Kaybettik. TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübü'nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.