Serik Belediyespor, Beşiktaş maçına hazır

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 9 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Antalya ekibi, Çarşamba saat 21.00'de başlayacak maçın son antrenmanını kulüp tesislerinde teknik direktör Cem Kavcak yönetiminde gerçekleştirdi.Kavcak, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.Serik Belediyespor'un kupada ilk kez dört büyüklerden bir takımla karşılaşacağına dikkati çeken Kavcak,dedi.Takım kaptanı kaleci İbrahim Demir ise Beşiktaş maçının güzel ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak,ifadelerini kullandı.Serik Belediyespor'a Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen stoper Erdoğan Kaya da yetiştiği takıma karşı oynamanın güzel bir duygu olacağını dile getirdi.Maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan,diye konuştu.