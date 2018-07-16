Serie B ekibi Bari iflasını açıkladı

İtalya Serie B ekibi iflas ettiğini resmen açıkladı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bari maddi sıkıntılar sebebiyle iflas ettiğini duyurdu.
İflasını açıklamak zorudna kalan 110 yıllık kulübün Serie D'ye düşürüleceği belirtildi.
Bari geçtiğimiz sezon 42 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyetle 65 puan topladı ve ligi 7. sırada tamamladı.
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İflasını açıklamak zorudna kalan 110 yıllık kulübün Serie D'ye düşürüleceği belirtildi.
Bari geçtiğimiz sezon 42 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyetle 65 puan topladı ve ligi 7. sırada tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın