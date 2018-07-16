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Serie B ekibi Bari iflasını açıkladı

İtalya Serie B ekibi Bari, maddi sıkıntılar sebebiyle iflasını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Serie B ekibi Bari iflasını açıkladı
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16 Temmuz 2018 23:26
İtalya Serie B ekibi iflas ettiğini resmen açıkladı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bari maddi sıkıntılar sebebiyle iflas ettiğini duyurdu.

İflasını açıklamak zorudna kalan 110 yıllık kulübün Serie D'ye düşürüleceği belirtildi.

Bari geçtiğimiz sezon 42 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyetle 65 puan topladı ve ligi 7. sırada tamamladı.



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