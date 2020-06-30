Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu

Serie B'de Benevento kulübü ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek ülke tarihine geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; beneventocalcio.club
Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu
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30 Haziran 2020 03:42
İtalya'da Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu.

Serie B'de sezonun bitmesine 7 hafta kala Benevento en yakın takipçisinden 24 puan önde olmaya hak kazanınca şampiyonluğunu ilan etti. 31. hafta maçında Juve Stabia'yı 1-0 yenen Benevento böylelikle 2 sezon aradan sonra yeniden Serie A'da oynamaya hak kazandı.

Benevento'nun başına 8. haftada geçen teknik direktör Filippo Inzaghi'nin öğrencileri 22 maçtır yenilgi yüzü görmeden şampiyonluk ipini göğüsledi.

Benevento kulübü ayrıca 77-78 sezonunda Ascoli'nin rekorunu egale ederek ligin bitimine 7 hafta kala şampiyon olarak da tarihe geçti.

Teknik direktör Filippo Inzaghi





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