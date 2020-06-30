Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu

İtalya'da Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu.Serie B'de sezonun bitmesine 7 hafta kala Benevento en yakın takipçisinden 24 puan önde olmaya hak kazanınca şampiyonluğunu ilan etti. 31. hafta maçında Juve Stabia'yı 1-0 yenen Benevento böylelikle 2 sezon aradan sonra yeniden Serie A'da oynamaya hak kazandı.Benevento'nun başına 8. haftada geçen teknik direktör Filippo Inzaghi'nin öğrencileri 22 maçtır yenilgi yüzü görmeden şampiyonluk ipini göğüsledi.Benevento kulübü ayrıca 77-78 sezonunda Ascoli'nin rekorunu egale ederek ligin bitimine 7 hafta kala şampiyon olarak da tarihe geçti.