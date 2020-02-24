Serie A'ya koronavirüs ertelemesi geliyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede panik yaratan süren koronavirüs tehlikesi nedeniyle önümüzdeki haftasonu oynanacak tüm maçların ertelenmesinin planlandığını açıkladı.Başbakan Conte, koronavirüs sebebiyle ülkede yaşananlar ve yaşanacaklar konusunda planlı hareket etmek istediklerini belirterek önümüzdeki hafta sonunda oynanacak tüm maçları ertelemeyi düşündüklerini söyledi.Ülkede büyük infial yaratan ve şu ana kadar tespit edilen 130 vakanın yaşandığını, bunlardan 3'ünün ölüm ile sonuçlandığı haberleri dünya basınına konu olmuştu. İtalya'da halen özellikle Lombardiya ve Veneto bölgesinde giriş çıkışların sınırlandırıldığı biliniyor.İtalya Ligi Serie A'da bu hafta oynanması gereken 3 maç ertelenmiş, ülke çapında toplu halde yapılan hemen her türlü sanat, spor vb. etkinliklerin iptal edildiği duyurulmuştu.