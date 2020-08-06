Serie A'nın yeni takımı, Zajc'a talip oldu!

Serie A'ya yükselen Benevento, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc'a talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Serie A'nın yeni takımı, Zajc'a talip oldu!
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06 Ağustos 2020 01:12
Miha Zajc'a Bologna ve Hellas Verona'nın ardından İtalya Serie A'nın yeni takımı Benevento da talip oldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miha Zajc için Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi, transfer raporunu sundu. Sarı lacivertli kulüpten önce Empoli ile Serie A'da boy gösteren Sloven orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde 'resmi' adımların da atılacağı belirtildi.

Haberin detayında, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın bonservis bedelinin makul olacağı vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.




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