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Serie A'dan Martin Linnes'e teklif!

Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi.

Serie A'dan Martin Linnes'e teklif!
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05 Temmuz 2018 09:20
Chievo, Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes'i istedi.

Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi.

Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.



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