İLGİLİ VİDEO

Chievo, Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes'i istedi.Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi.Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.