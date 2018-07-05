Chievo, Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes'i istedi.
Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi.
Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.
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Serie A kulübü, Norveçli futbolcu için 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ancak Fatih Terim idman ciddiyetini, disiplinini ve performansını beğendiği Linnes'in gidişine onay vermedi.
Yönetim de bunun üzerine Chievo'ya "Satmıyoruz" yanıtını iletti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın