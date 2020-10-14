Serie A'da flaş karar: Napoli hükmen mağlup oldu

İtalya Serie A'da koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamayan Juventus-Napoli maçıyla ilgili karar açıklandı.



Juventus'a konuk olması gereken Napoli, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Torino'ya gitmemişti.



Serie A yönetimi, maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Güney İtalya ekibine ayrıca 1 puan silme cezası verildi.



Napoli, aralarında Eljif Elmas'ın da olduğu oyuncularında test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası takım olarak karantinaya girmişti.



