Serie A'da flaş karar: Napoli hükmen mağlup oldu

Serie A yönetimi, Juventus maçında sahada yer alamayan Napoli'ye hükmen mağlup olma ve puan cezası verdi.

Haber; Sporx.com
Serie A'da flaş karar: Napoli hükmen mağlup oldu
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14 Ekim 2020 18:35
İtalya Serie A'da koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamayan Juventus-Napoli maçıyla ilgili karar açıklandı.

Juventus'a konuk olması gereken Napoli, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Torino'ya gitmemişti.

Serie A yönetimi, maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Güney İtalya ekibine ayrıca 1 puan silme cezası verildi.

Napoli, aralarında Eljif Elmas'ın da olduğu oyuncularında test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası takım olarak karantinaya girmişti.



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