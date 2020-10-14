Serie A'da flaş karar: Napoli hükmen mağlup oldu

İtalya Serie A'da koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamayan Juventus-Napoli maçıyla ilgili karar açıklandı.
Juventus'a konuk olması gereken Napoli, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Torino'ya gitmemişti.
Serie A yönetimi, maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Güney İtalya ekibine ayrıca 1 puan silme cezası verildi.
Napoli, aralarında Eljif Elmas'ın da olduğu oyuncularında test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası takım olarak karantinaya girmişti.
Juventus'a konuk olması gereken Napoli, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Torino'ya gitmemişti.
Serie A yönetimi, maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı. Güney İtalya ekibine ayrıca 1 puan silme cezası verildi.
Napoli, aralarında Eljif Elmas'ın da olduğu oyuncularında test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası takım olarak karantinaya girmişti.