Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Parma Kulübü, bir çalışanında Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2020 18:20
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Kovid-19 pandemisi sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk Kovid-19 vakasına rastlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinde Kovid-19 testi pozitif çıktı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.

Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.

İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle Serie A'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için