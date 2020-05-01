Serie A takımları kalan maçların oynanmasını istiyor

Avrupa'da liglerin iptali tartışılırken; Hollanda'da sezon iptal edildi ve Fransa'da ise şampiyon belirlenerek sezon noktalandı.İtalya'da Serie A'nın iptali tartışılıyor ancak kulüpler ligin devam etmesini istiyor.Juventus Başkanı Andrea Agnelli yaptığı açıklamada; "" dedi.İtalya Serie A'da lige ara verildiğinde bitime 12 hafta vardı. Son puan durumunda lider Juventus 63 puanda, takipçisi Lazio ise 62 puandaydı.