Serie A takımları kalan maçların oynanmasını istiyor

Avrupa'da liglerin iptali tartışılırken; Hollanda'da sezon iptal edildi ve Fransa'da ise şampiyon belirlenerek sezon noktalandı.
İtalya'da Serie A'nın iptali tartışılıyor ancak kulüpler ligin devam etmesini istiyor.
"OYNANARAK BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Juventus Başkanı Andrea Agnelli yaptığı açıklamada; "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz" dedi.
İtalya Serie A'da lige ara verildiğinde bitime 12 hafta vardı. Son puan durumunda lider Juventus 63 puanda, takipçisi Lazio ise 62 puandaydı.
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İtalya'da Serie A'nın iptali tartışılıyor ancak kulüpler ligin devam etmesini istiyor.
"OYNANARAK BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Juventus Başkanı Andrea Agnelli yaptığı açıklamada; "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz" dedi.
İtalya Serie A'da lige ara verildiğinde bitime 12 hafta vardı. Son puan durumunda lider Juventus 63 puanda, takipçisi Lazio ise 62 puandaydı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın