Serie A ile ilgili flaş karar! Türkiye'ye yıldız yağabilir

Koronavirüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi. Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek.Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor.İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak.İşte aday yerler ve yatak kapasiteleriAntalya:... 628 binDoha:.......... 15 binDubai:.......132 binSlovenya:....137 binAvusturya:... 69 binKazakistan:..72 binMallorca:........ 33 binHırvatistan:...112 bin