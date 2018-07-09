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Serie A ekibi, Imbula'nın peşine düştü!

Galatasaray'ın bir dönem transfer listesinde yer alan Gianelli Imbula için Sampdoria devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Serie A ekibi, Imbula'nın peşine düştü!
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09 Temmuz 2018 23:46
Sampdoria, Arsenal'e imza atması beklenen Lucas Torreira'nın boşluğunu Gianelli Imbula ile doldurmak istiyor.

Uruguaylı yıldızın Arsenal'e imza atmasının çok yakın olduğu ve Sampdoria'nın alternatif arayışına uzun süredir başladığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Toulouse'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Imbula, Sampdoria'nın transfer listesindeki ilk sırayı aldı.

Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Imbula'nın, küme düşen Stoke City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Toulouse'da geçen sezon 32 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

 

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