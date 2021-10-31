Serie A'da Vlahovic fırtınası!

Fiorentina'nın, Spezia ile oynadığı maçta hat-trick yapan Dusan Vlahovic, İtalya'da bu haftaya damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Serie A'da Vlahovic fırtınası!
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31 Ekim 2021 19:39
İtalya Serie A'da Fiorentina kendi sahasında Spezia'yı 3-0 mağlup ederken, karşılaşmada hat-trick yapan Dusan Vlahovic de yükselişini sürdürüyor.

Spezia karşısında attığı gollerle bu sezon ligdeki gol 8'e yükselten Sırp futbolcu, geçen sezondan bu yana toplamda Serie A'da 29 gol atma başarısı gösterdi.

LEWANDOWSKI VE HAALAND

Öte yandan Vlahovic, tüm yıl göz önüne alındığında, ligdeki gol sayısı bakımından sadece iki ismin gerisinde.

21 yaşındaki önündeki isimler ise; Bayern Münih'te bu yıl 36 gol atan Robert Lewandowski ve Borussia Dortmund'da 26 gol atan Erling Haaland.


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