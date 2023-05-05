İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.



Ligde açık ara lider olan Napoli, Udinese ile Dacia Arena'da karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Udinese, 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.



Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 52. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.



Maçta başka gol olmayınca, şampiyonluk için beraberliğin de yettiği Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kaldı.



Napoli, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 80 yaptı ve sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde yer alarak 33 yıl sonra şampiyon oldu.



Diego Armando Maradona'dan sonra ilk şampiyonluk



Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.



Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.



Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.



Şampiyonluk Napoli'de büyük coşkuyla karşılandı



Udinese-Napoli maçı için, Napoli'ye 850 kilometre mesafedeki Udine kentine gelen binlerce Napolili taraftar maçın son düdüğüyle Dacia Arena sahasına inerek futbolcularla şampiyonluğu kutladı.



Diğer yandan, Napoli'nin şampiyonluğunun kesinleşmesiyle Napoli kentinde Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekranda maçı izleyen taraftarlar da büyük coşku yaşadı.



Napolili taraftarlar şampiyonluğu gece boyunca kentin cadde ve meydanlarında kutlarken, kentin dört bir yanında havai fişekler patlatıldı.



Bu arada Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de kariyerindeki ilk Serie A şampiyonluğunu yaşadı.





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