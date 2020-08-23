Galatasaray'a gelmeden önce Fulham forması giyen Babel, orada gösterdiği performansla İngiliz ekibinin beğenisini kazanmıştı.



Sarı-Kırmızılılar'da ise hayal kırıklığı yaratan 33 yaşındaki futbolcu, takasla gönderilecek gibi duruyor. "hitc.com" sitesinin haberine göre; yeniden Premier Lig'e yükselen Fulham, Babel'e talip oldu.



ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK



Galatasaray Yönetimi ise Seri'nin bedelsiz kiralanması karşılığında Babel'i para istemeden Ada temsilcisine kiralayabileceğini belirtti. Aslan'da senelik 2,5 milyon euro garanti ücret alan Babel'in mukavelesi 2022'de tamamlanacak. Seri'nin Fulham'daki sözleşmesi de 2022'de bitecek. Pazarlıklar devam ediyor. Ancak tarafların anlaşma ihtimali yüksek.



FULHAM, SERI'Yİ DÜŞÜNMÜYOR



Fulham, yeni sezon planlamasında Seri'yi düşünmüyor. Aynı durum Babel için de geçerli. İki futbolcunun 1 sezon karşılıklı kiralanması bekleniyor. Ancak sözleşmelerinin son senesi olan 2022 için şimdiden bir şey söylemek zor.



