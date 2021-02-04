Seri tersine döndü! Fenerbahçe 5 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sahadan 3'er puanla ayrılarak, cumartesi günü oynanacak derbi öncesi moral depoladı.
Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
SERİ GALATASARAY LEHİNE DÖNDÜ
Daha önce Fenerbahçe'nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray; Donk, Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle kazandığı derbiyle beraber seriyi de tersine döndürmüş oldu.
Fenerbahçe ise evinde kazanarak yeniden bir seri başlatıp, şampiyonluk yolunda da iddiasını göstermek istiyor.
20.11.2016 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
17.03.2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14.04.2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
SERİ GALATASARAY LEHİNE DÖNDÜ
Daha önce Fenerbahçe'nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray; Donk, Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle kazandığı derbiyle beraber seriyi de tersine döndürmüş oldu.
Fenerbahçe ise evinde kazanarak yeniden bir seri başlatıp, şampiyonluk yolunda da iddiasını göstermek istiyor.
20.11.2016 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
17.03.2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14.04.2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray