Seri, Galatasaray için kulübüyle görüşecek!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Seri, sarı - kırmızılılara geri dönmek için harekete geçti.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Seri, Galatasaray için kulübüyle görüşecek!
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06 Kasım 2020 11:11
Galatasaray'ın Ocak ayı listesinde bulunan Michael Seri, Fulham'da kadroya alınmamıştı.

Sarı-Kırmızılıların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olan Fildişili orta saha, İngiliz ekibiyle bizzat kendisi görüşecek.

Devre arasında Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyecek. Teknik direktör Fatih Terim de Seri'yi takımında görmeyi çok arzuluyor. İmparator'un beklentisi, bu transferde geç kalınmaması...



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