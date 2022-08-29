Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'in takım kaptanı Serhiy Sydorchuk, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Serhiy Sydorchuk'tan Fenerbahçe açıklaması
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29 Ağustos 2022 18:14
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'in takım kaptanı Ukraynalı oyuncu Serhiy Sydorchuk, Fenerbahçe ile yeniden eşleşmelerini değerlendirdi.

31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Grubu genel olarak değerlendirmem gerekirse, belirgin bir şey söyleyemem. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü sezon başında onlara karşı oynamıştı. Diğer takımlar hakkında henüz net bir fikrim yok." dedi.

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Sydorchuk, "3. torbadan çekebileceğimiz en güçlü ekibi çektik, yani Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin oyun organizasyonuna, transferlerine ve teknik direktörlerinin çalışmalarına bakarsak bu sezon çok ciddi olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca Jesus'un Dinamo Kiev'i istediğini duydum, onlarla karşılaşmak zor olacak." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Dinamı Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 yenilerek mağlup olmuştu.

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