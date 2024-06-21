Serhiy Rebrov: ''Bugün ruhumuzu gösterdik''

Ukrayna Teknik Direktörü Serhiy Rebrov, Slovakya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Serhiy Rebrov: ''Bugün ruhumuzu gösterdik''
EURO 2024'te Slovakya'yı 2-1 yenen Ukrayna'nın Teknik Direktörü Serhiy Rebrov maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rebrov iyi oynadıklarını dile getirerek, "Oyuncularım adına çok mutluyum. İyi oynadık ama bazı hatalar yaptık. Bugün bir gol yedik ve çok iyi tepki verdik. Bu duyguları gerçekten özleyen Ukrayna'daki halkımız için çok güzel duygular.'' dedi.

Takım olarak sahaya ruhlarını koyduklarını söyleyen Rebrov, ''İkinci yarıda pek bir şey değişmedi, sadece yüksek presimizde bazı pozisyon değişimleri oldu. Bugün en önemlisi ruhumuzu gösterdik. Turnuva futbolunda kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz ama bunu nasıl yaptığınız çok önemlidir. Bu galibiyeti hak ettik ve ruhumuzla oynadık." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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