Serhiy Boyko: "VAR, hakemin totemi gibi"

Ukraynalı hakem Serhiy Boyko, Video Hakem Sistemi ile çalışmayı değerlendirdi.

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Serhiy Boyko: 'VAR, hakemin totemi gibi'
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23 Şubat 2022 17:27
Ukrayna'nın FIFA kokartlı hakemlerinden Serhiy Boyko, hakemlerin Video Yardımcı Hakem ile çalışmasını yorumladı.

Boyko, "Bence hakem sahaya çıkmalı ve tam gücüyle görev yapmalı. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben, Video Hakemli ve onsuz çalışma için karşılaştırma yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"VAR SADECE BİR ARAÇTIR"

"VAR bariz bir hatayı düzeltmek için sadece bir araçtır" diyen 44 yaşındaki Boyko, "Büyük hatalar da insanlar yaptıkları için oluyor. VAR, biz hakemlerin güvenilir bir savunması gibi ve tüm maçlarda buna sahip olacağımızı umuyoruz. VAR, hakemin hatalarını düzeltecek bir totemi gibi" dedi.

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