Serhat Sütlü'den hakem eleştirisi!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-2
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
0-072'
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-051'
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
1-371'
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
0-027'
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
2-0DA
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-2
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-4
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-1
29 Kasım
Tottenham-Fulham
0-2DA
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0DA
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-053'
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-1
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
0-1DA
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Serhat Sütlü'den hakem eleştirisi!

Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, hakem kararlarını sert sözlerle eleştirerek planlarının önde baskıyla gol bulmak olduğunu ancak verilen penaltı ve hakem yönetiminin oyunu olumsuz etkilediğini söyledi.

29 Kasım 2025 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serhat Sütlü'den hakem eleştirisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor'la 1-1 beraber kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Serhat Sütlü, planlarının rakibini yarı sahasında baskı altına alıp kazandıkları toplarla ve geçişlerle gölü bulmak olduğunu anlattı.
 
Çok fazla şeyle mücadele ettiklerini ifade eden Sütlü, şunları kaydetti:
 
"Futbolun içinden gelmeyen hakemlerin pozisyonu öngörememesi, VAR'daki hakem arkadaşın pozisyonu öngörememesi... Kafa topuna çıkarken eller kapalı kalacak diye zihniyet yok. Öyle zaten topa yükselemezsin. Bunu yorumlayamıyorsan bu problem. Bizim Vanspor maçında verilmeyen golümüz, Pendikspor maçında verilen penaltı ve bu maç hep Sakaryaspor'a olacak durum değil, olmamalı. Burası büyük camia ve bu kadar kolay bunlar yapılmamalı."
 
Müsabakayı değerlendiren Sütlü, "Bu haftanın özelinde amaç önde baskıyla bu 3 haftadır yediğimiz gol sayısını minimize etmekti. Bunun çalışmalarını yaptık ama görüldüğü gibi penaltıdan gölü yiyorsun. Tekrar çıkarmak için çok daha fazla efor sarf ediyorsun. Lig uzun gereken her şey yapılacaktır." diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
