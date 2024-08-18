Serhat Sütlü: "Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz''

Serhat Sütlü, Sivasspor karşısında iyi oynadıklarını ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını belirterek, önümüzdeki haftalarda daha güçlü bir Kayserispor vaat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Serhat Sütlü: 'Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz''
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18 Ağustos 2024 01:18
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un duran toplarda etkili bir takım olduğunu ve antrenmanlarda buna çalıştıklarını ifade etti.

Bekledikleri pozisyonlardan gol yediklerini vurgulayan Sütlü, "Geçen seneden beri devam eden yan toplardan gelen gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstünlük kurduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalarda seyir zevki yüksek, kazanan bir Kayserispor'la karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz. Hocamız da oyuncularla konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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