Serhat Kılıç kimdir, Serhat Kılıç eğitimi, Serhat Kılıç yaşı ve nereli? (O Ses Türkiye Yılbaşı)

Oyuncu Serhat Kılıç O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde yer aldı ve O Ses Türkiye'de şarkısını söyledi merak edilenler vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç yaş, Serhat Kılıç Ergun Plak Seksenler, Serhat Kılıç nereli, Serhat Kılıç kaç yaşında, Serhat Kılıç boyu, Serhat Kılıç nerede doğdu? gibi detaylar biliniyor.Oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisi yazar Özlem Esmergül'dür. Serhat Kılıç evli değildir ancak Özlem Esmergül ile birliktelik yaşamaktadır.Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Serhat Kılıç Malatyalıdır ancak çocukluğunda Ankara'da yaşamıştır.1994 yılında kazandığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1998 yılında bitirdi. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.1992 yılından 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yaptı. (Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994, Baykuş&Karga Green Radio - 1994 – 1997, Geceden Sabaha Ankara TRT Fm - 2000 - 2001,)1998 – 2007 yılları arasında Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev aldı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti.1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve burada Barış Adası adlı oyunu yönetti.2002 yılında tayin edildiği Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 2008 yılına kadar görev yaptı.2006 yılından itibaren de Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevi devam ederken bir yandan İstanbul'da da Tiyatro Dot, BKM gibi, tiyatrolarda, tiyatro ve televizyon çalışmalarını başlattı.2012 yılında Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur."Benim Annem Bir Melek" adlı dizisinde ve Şehir Tiyatrosu'nda "İntiharın Genel Provası" adlı oyunda oynamıştır.TRT'de 2000 – 2007 yılları arasında Üstün Dökmen'in Mutluluğun Anahtarı Küçük Şeyler "dramatizasyonlarının hazırlanması ve canlandırılması"nı yaptı. 2009- 2010 yılları arasında Fox Tv'de yayınlanan "Uyanık Bar" isimli bir proğram yaptı, "Serji" karakteri ile sundu. 2010 yılında Zülfü Livaneli'nin 'Veda' filminde Atatürk'ün sağ kolu Salih Bozok'u canlandırdı.2010 – 2011 yıllarında Turkmax'da yayınlanan "Heberler" adlı proğramda "Mehmet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" görev aldı. 2011 yılında ise Show Tv'de "Paranoyak" adında Tek kişilik show programı yaptı.Serhat Kılıç, 2012 yılında TRT'de başlayan "Seksenler" dizisindeki "Ergun Plak" rolü ile sevilerek iyice tanındı.Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut ArslanTek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat NalbantoğluTerör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Ertenİntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah TuncerVur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat DaltabanOyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet ErgenBöcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat DaltabanKarımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent UlukutSevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre ErçilMemurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah IndırBeğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab SiharulidzeMorgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah CeranScapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz TaylanTaşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab SiharulidzeAzizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel ErtenGetto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan GökgücüMüfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab SiharulidzeBir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih SergenKayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay AzizBarış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan Güven2021- Şeref Bey2020 Öğretmen (Taner Aslan)2017-2019 - Söz (Çolak)2017 - Çember (Adem Komiser)2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)2014 Kış Uykusu (Hamdi)2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)